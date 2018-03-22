Назван город, в котором каждый седьмой житель – миллионер

Главным источником благосостояния гонконгцев является зарплата.

Гонконг оказался настоящим "рассадником" миллионеров. 1zoom.ru

в 2017 году. Именно здесь, как оказалось, число жителей-миллионеров за прошлый год выросло на 15%. Теперь там проживает 1 млн человек с таким уровнем дохода – при том, что в целом население насчитывает 7,4 млн человек.

Как следует из исследования банка Citibank, при этом состояние 68 тысяч человек из этого миллиона составляет свыше ,27 млн, пишет ПРАЙМ.

При подсчете миллионером считали того человека, который владеет ликвидными активами — вкладами, общими фондами, бондами — на сумму более 1 млн гонконгских долларов (что составляет около 7 тысяч).

Рост количества миллионеров в Гонконге связывают с ростом котировок на бирже, а также на рынке недвижимости в 2017 году. Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос в 2017 году на 36%.

Главным источником благосостояния гонконгцев является зарплата: таковых 55% от всего населения города. Лишь 21% гонконгцев-миллионеров являются владельцами собственного бизнеса. В то же время этот показатель у миллионеров-жителей континентального Китая, 20-летие воссоединения с которым Гонконг отметил в прошлом году, составляет 71%.