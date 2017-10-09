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Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Сегодня, 13:27

Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений, считают в нобелевском комитете.

Ричард Талер
На экране — фото Ричарда Талера Reuters
Нобелевскую премию по экономике за 2017-й год получил американец Ричард Талер, который проводил исследования в области поведенческой экономики.

Об этом говорится в Twitter нобелевского комитета.

По его данным, ученый "построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений".

"Талер изучает, как рациональность клиента, его социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и, как следствие, показатели рынка", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по химии 2017 года вручили ученым Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоакиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Теги:  
Нобелевская премия, экономика, Нобель, Талер
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