Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений, считают в нобелевском комитете.
Об этом говорится в Twitter нобелевского комитета.
По его данным, ученый "построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений".
"Талер изучает, как рациональность клиента, его социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и, как следствие, показатели рынка", — отмечается в сообщении.
JOIN US IN CONGRATULATING RICHARD H. THALER!— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2017
Just awarded the Prize in Economic Sciences "for his contributions to behavioural economics". pic.twitter.com/jUaobO6cA9
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по химии 2017 года вручили ученым Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоакиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.