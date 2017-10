Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

по экономике за 2017-й год получил американец Ричард Талер, который проводил исследования в области поведенческой экономики.

Об этом говорится в Twitter нобелевского комитета.

По его данным, ученый "построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений".

"Талер изучает, как рациональность клиента, его социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и, как следствие, показатели рынка", — отмечается в сообщении.

JOIN US IN CONGRATULATING RICHARD H. THALER!

Just awarded the Prize in Economic Sciences "for his contributions to behavioural economics". pic.twitter.com/jUaobO6cA9