Назван виновник в крушении в Сирии самолета с российскими военными

По самолету открыли огонь из пулеметов.

Уничтожение Ан-26 – это ответ на операцию России в Восточной Гуте

Ответственность за крушение российского Ан-26, на борту которого(все они погибли), взяла на себя сирийская группировка "Джейш аль-Ислам".

Как, говорится в заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, по самолет обстреляли из пулеметов при посадке, когда он находился в 100 метрах от земли.

"Джейш аль-Ислам" заявила, что уничтожение российского самолета – это ответ на операцию России в Восточной Гуте.

Напомним, 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский Ан-26. В оборонном ведомстве на тот момент заявляли, что причиной катастрофы может быть техническая неисправность. "Согласно докладу с места происшествия, огневого воздействия на самолет не было", — подчеркнули в министерстве.

Позднее были опубликованы имена жертв крушения российского Ан-26 в Сирии. Некоторые имена, возможно, будут уточняться.