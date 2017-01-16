Названа еще одна возможная причина крушения Boeing в Киргизии

Погодные условия были сложными, однако не катастрофичными, отметил экс-замминистра гражданской авиации СССР.
Об этом пишет Sputnik.
В то же время агентство уточнило, что сейчас самой вероятной причиной крушения воздушного судна называют плохую видимость.
"Погодные условия действительно были сложными, однако не катастрофичными, а весь летный персонал должен быть обучен тому, как выходить на посадку в условиях тумана и бокового ветра", — отметил эксперт.
Напомним, Boeing 747 упал утром 16 января под Бишкеком возле аэропорта на дачный поселок, погибли десятки человек. Позже первый вице-премьер правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сказал, что борт мог погибнуть из-за ошибки пилотов.