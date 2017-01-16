Названа еще одна возможная причина крушения Boeing в Киргизии

Погодные условия были сложными, однако не катастрофичными, отметил экс-замминистра гражданской авиации СССР.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Союза Олег Смирнов заявил, что под Бишкеком (столица Киргизии)мог не вписаться в посадочную полосу и разбиться из-за неправильной установки атмосферного давления на высотомере.

Об этом пишет Sputnik.

В то же время агентство уточнило, что сейчас самой вероятной причиной крушения воздушного судна называют плохую видимость.

"Погодные условия действительно были сложными, однако не катастрофичными, а весь летный персонал должен быть обучен тому, как выходить на посадку в условиях тумана и бокового ветра", — отметил эксперт.

Напомним, Boeing 747 упал утром 16 января под Бишкеком возле аэропорта на дачный поселок, погибли десятки человек. Позже первый вице-премьер правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сказал, что борт мог погибнуть из-за ошибки пилотов.