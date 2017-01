Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная 2016", опубликованы фото и видео

В столице Филиппин Маниле закончился ежегодный конкурс, такой титул завоевала 23-летняя француженка Ирис Миттенар.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные Associated Press.

Агентство уточнило, что второе место заняла 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье, а третье — 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.

"Миттенар живет в Лилле на севере Франции и учится на стоматолога. В своем досье для конкурса она указывала, что в случае победы будет активно пропагандировать гигиену полости рта", — отметили журналисты.

How did it feel to make Top 13? #MissUniverse , Iris Mittenaere reveals all. pic.twitter.com/d9xq2fKUnU

Комментируя свою победу, она сказала, что почла бы за честь оказаться в тройке финалистов и была ошеломлена итоговым первым местом. В конкурсе в этом году участвовали 86 девушек. Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года — филиппинки Пии Вуртцбах.

"Красота — внутри у человека. Быть доброй, иметь нравственные ценности, быть уверенной в себе, но признавать свои недостатки — так я работаю над собой для того, чтобы быть красивой", — сказала победительница.

"If tonight I'm not one of the winners, I will still have the great honor of being one of the 3 Finalists." Thank you, #MissUniverse France! pic.twitter.com/dj9uCVxTT9