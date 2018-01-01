Названа причина аварии на канатке в Грузии

За произошедшее взяли на себя ответственность два управленца, отметил первый вице-премьер страны.
Два управленца взяли на себя ответственность за произошедшее, рассказал на пресс-конференции первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития страны Дмитрий Кумсишвили, пишут "Новости-Грузия".
"Оператор должен был перевести эту канатную дорогу на дизельный генератор и затем доставить туристов к тому месту, где бы они сошли, чтобы полностью освободить линию от людей", — отметил чиновник.
По его словам, к сожалению, согласно существующему сегодня отчету, оператор допустил ошибку. "То, что сделал оператор, не соответствовало инструкции. Имеющийся у нас отчет будет передан МВД, которое продолжает расследование и, в соответствии с законодательством, возложит ответственность на виновных", — добавил вице-премьер.
Министр подчеркнул, что оператор, работавший на канатной дороге в день аварии, уже отстранен. Также свои должности по собственному желанию покинули заместитель директора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Коте Кедагидзе.
"Двое этих людей также взяли на себя ответственность, за произошедшее они чувствуют свою моральную ответственность. Они обратились ко мне с тем, чтобы их полномочия были приостановлены", — заявил Кумсишвили.
Напомним, 16 марта в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури из-за выхода из строя канатной дороги пострадали более десяти человек, кресла канатки врезались друг в друга, людей выбрасывало на снег. Среди пострадавших, в частности, были граждане Украины и России.