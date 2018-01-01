Названа причина крушения вертолета Ми-8 в России

Завершается полевой этап расследования крушения борта, отметил представитель Межгосударственного авиационного комитета.
Борт мог задеть антенну винтами, сообщил представитель Межгосударственного авиационного комитета, ссылаясь на результаты расшифровки "черных ящиков", пишет Интерфакс.
"Первые результаты расшифровки "черных ящиков" говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции", — сказал он.
По его словам, полет проходил в условиях плохой видимости. "Работа с "черными ящиками" продолжится еще не менее двух недель. Полевой этап расследования завершается", — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что 11 апреля рано утром в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше об инциденте можно здесь.