Названа причина крушения вертолета Ми-8 в России

Завершается полевой этап расследования крушения борта, отметил представитель Межгосударственного авиационного комитета.

В Хабаровске Ми-8 разбился из-за столкновения с антенной, отметили в МАК Скриншот видео с youtube.com

В российском городе Хабаровск (центр Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края) вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" разбился из-за столкновения с антенной.

Борт мог задеть антенну винтами, сообщил представитель Межгосударственного авиационного комитета, ссылаясь на результаты расшифровки "черных ящиков", пишет Интерфакс.

"Первые результаты расшифровки "черных ящиков" говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции", — сказал он.

По его словам, полет проходил в условиях плохой видимости. "Работа с "черными ящиками" продолжится еще не менее двух недель. Полевой этап расследования завершается", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что 11 апреля рано утром в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше об инциденте можно здесь.