Названа причина смерти звезды фильма "Любовь и голуби" Дорошиной

Российские СМИ сообщают о проблемах с сердцем, которые ранее беспокоили знаменитость.

У Нины Дорошиной были проблемы с сердцем Скриншот

Легенда советского кино исполнительница главной роли в фильме "Любовь и голуби" Нина Дорошина ранее жаловалась на боли в сердце.

По информации РЕН ТВ, актрисе за последний месяц скорую помощь вызывали четыре раза.

"Я взрослый больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома", - рассказывала журналистам актриса накануне смерти.

Однако стало известно, что летом минувшего года Дорошина практически перестала сама ходить на дальние расстояния из-за болей в ногах, а в марте 2018 года впервые пожаловалась на острую боль в сердце. Скорая несколько раз приезжала к актрисе, делали уколы, сбивали давление, и поставили ей диагноз "нестабильная стенокардия".

В очередной раз плохо артистке стало 21 апреля утром. Приехавшие врачи констатировали смерть от остановки сердца.

Напомним, Нина Дорошина умерла в возрасте 83 лет. Артистка получила известность благодаря роли Надежды в фильме "Любовь и голуби". За свою жизнь она сыграла более 15 ролей в театре и более 20 — в кино.