Названа причина смерти звезды фильма "Любовь и голуби" Дорошиной

Российские СМИ сообщают о проблемах с сердцем, которые ранее беспокоили знаменитость.
По информации РЕН ТВ, актрисе за последний месяц скорую помощь вызывали четыре раза.
"Я взрослый больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома", - рассказывала журналистам актриса накануне смерти.
Однако стало известно, что летом минувшего года Дорошина практически перестала сама ходить на дальние расстояния из-за болей в ногах, а в марте 2018 года впервые пожаловалась на острую боль в сердце. Скорая несколько раз приезжала к актрисе, делали уколы, сбивали давление, и поставили ей диагноз "нестабильная стенокардия".
В очередной раз плохо артистке стало 21 апреля утром. Приехавшие врачи констатировали смерть от остановки сердца.
Напомним, Нина Дорошина умерла в возрасте 83 лет. Артистка получила известность благодаря роли Надежды в фильме "Любовь и голуби". За свою жизнь она сыграла более 15 ролей в театре и более 20 — в кино.