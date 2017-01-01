Названа самая дорогая бикини-модель в мире, фото

Кэндис является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании, имея 11,8 миллионов подписчиков в соцети.

Британский бренд нижнего белья BlueBella опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram.

Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов, пишет The Daily Mail.

Кэндис является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании, имея 11,8 миллионов подписчиков в соцети.

Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.

Второе место в списке занимает Алексис Рен, которая имеет 11,7 миллионов подписчиков. Она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.

Замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)Дек 16, 2017 at 3:52 PST

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)Дек 22, 2017 at 11:11 PST

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)Янв 10, 2018 at 8:38 PST

Напомним, итатели международного издания о современной моде HighSnobiety назвали лучших модельеров и дизайнеров 2017 года. Все трое победителей — афроамериканцы.