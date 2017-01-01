Названа самая дорогая бикини-модель в мире, фото

Кэндис является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании, имея 11,8 миллионов подписчиков в соцети.
Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов, пишет The Daily Mail.
Кэндис является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании, имея 11,8 миллионов подписчиков в соцети.
Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.
Второе место в списке занимает Алексис Рен, которая имеет 11,7 миллионов подписчиков. Она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.
Замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.
Напомним, итатели международного издания о современной моде HighSnobiety назвали лучших модельеров и дизайнеров 2017 года. Все трое победителей — афроамериканцы.