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Названа самая дорогая бикини-модель в мире, фото

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Кэндис Свейнпол < >
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1 / 4 (www.dailymail.co.uk)

Кэндис является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании, имея 11,8 миллионов подписчиков в соцети.

Кэндис Свейнпол
www.dailymail.co.uk
Британский бренд нижнего белья BlueBella опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram.

Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов, пишет The Daily Mail.

Кэндис является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании, имея 11,8 миллионов подписчиков в соцети.

Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.

Второе место в списке занимает Алексис Рен, которая имеет 11,7 миллионов подписчиков. Она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.

Замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков. 

Напомним, итатели международного издания о современной моде HighSnobiety назвали лучших модельеров и дизайнеров 2017 года.  Все трое победителей — афроамериканцы.

 

 
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бренд, белье, Британия, BlueBella, рейтинг, Кэндис Свейнпол
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