Названа возможная причина крушения Boeing в Киргизии

Экипаж самолета был опытным, отметил первый вице-премьер страны.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

Первый вице-премьер правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что под Бишкекоммог упасть из-за ошибки пилотов.

Об этом пишет ТАСС.

В то же время чиновник подчеркнул, что экипаж борта, который состоял из четырех человек, был опытным и хорошо знал условия бишкекского аэропорта "Манас".

"Мы пока не можем назвать причину ЧП, по предварительным данным, это могла быть ошибка пилотов", — отметил он.

По словам первого вице-премьера, погодные условия в момент авиакатастрофы в "Манасе" были "нормальными", за прошедшую ночь в аэропорту совершили взлет и посадку 11 самолетов.

Напомним, грузовой Boeing 747 упал утром 16 января под Бишкеком возле аэропорта на дачный поселок, погибли десятки человек. Узнать больше о трагедии, а также посмотреть видео с места происшествия, можно здесь.