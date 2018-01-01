Названа возможная причина крушения вертолета в России

Борт разбился у горы высотой более четырех тысяч метров, узнали журналисты.
На месте крушения был обнаружен выживший, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.
Также источник агентства в штабе сообщил, что борт, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях.
Собеседник подчеркнул, что катастрофа произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более четырех тысяч метров.
"По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил", — отметил он.
Ранее сообщалось, что вертолета Ми-8 разбился 7 марта днем в Итум-Калинском районе Чечни, в минздраве республики подтвердили гибель трех человек. Узнать больше о крушении можно здесь.