Названа возможная причина крушения вертолета в России

Борт разбился у горы высотой более четырех тысяч метров, узнали журналисты.

В Чечне после крушения вертолета выжил один человек Скриншот видео с youtube.com

В Чечне (входит в состав Российской Федерации) разбился вертолета Ми-8 погранслужбы, погибли шесть человек.

На месте крушения был обнаружен выживший, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.

Также источник агентства в штабе сообщил, что борт, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях.

Собеседник подчеркнул, что катастрофа произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более четырех тысяч метров.

"По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил", — отметил он.

Ранее сообщалось, что вертолета Ми-8 разбился 7 марта днем в Итум-Калинском районе Чечни, в минздраве республики подтвердили гибель трех человек. Узнать больше о крушении можно здесь.