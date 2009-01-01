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Названо имя злоумышленника, устроившего резню в Финляндии

Сегодня, 09:20

Нападавший находится в больнице, его при задержании ранили полицейские.

Финляндия,нож,нападение,резня,жертвы,Турку
Место происшествия Reuters
В финском городе Турку на людей с ножом нападал 18-летний беженец из Марокко Абдеррахман Мешка.

Об этом сообщили правоохранительные органы Финляндии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Reuters.

Издание уточнило, что нападавший находится в больнице.

Полиции удалось задержать его на месте происшествия, несколько раз выстрелив в ноги. Преступление расследуется по статьям "терроризм" и "попытка убийства".

Напомним, днем 18 августа в Турку злоумышленник с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, еще несколько — ранены. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Финляндия, нож, нападение, резня, жертвы, Турку, нападавший, Абдеррахман Мешка
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