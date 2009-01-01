Названо имя злоумышленника, устроившего резню в Финляндии

Нападавший находится в больнице, его при задержании ранили полицейские.

Место происшествия Reuters

18-летний беженец из Марокко

Об этом сообщили правоохранительные органы Финляндии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Reuters.

Издание уточнило, что нападавший находится в больнице.

Полиции удалось задержать его на месте происшествия, несколько раз выстрелив в ноги. Преступление расследуется по статьям "терроризм" и "попытка убийства".

Напомним, днем 18 августа в Турку злоумышленник с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, еще несколько — ранены. Узнать больше об инциденте можно здесь.