Названы претенденты на скорое вступление в ЕС. В Брюсселе обнародовали список стран

Речь идет о государствах, членство которых в политических и экономических интересах Евросоюза.
В Еврокомиссии намерены ускорить процесс присоединения к ЕС государств Западных Балкан, сообщает Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии, который будет представлен 6 февраля в Страсбурге.
Речь идет о шести странах – Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, Албании и Косово.
"Членство в ЕС на Западных Балканах зависит от политических и экономических интересов Союза", - пишет Европейская комиссия в своем документе.
По информации СМИ, Сербия и Черногория могут стать частью Евросоюза уже в 2025 году.
"При сильной политической воле, реализации реформ и ожидании урегулирования споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству к 2025 году", - сказано в документе.
В Еврокомиссии подчеркнули, что у них готов план для стран Балканского полуострова, который они могут использовать для скорейшей реализации реформ. В нем изложены конкретные инструкции, помогающие странам укреплять верховенство закона, улучшать социально-экономическое развитие и расширять их участие в решении проблем беженцев и безопасности к концу 2020 года.
В документе сказано, что Евросоюз в будущем будет приветствовать новые государства в своем составе лишь после того, как они выполнили все условия присоединения.
Напомним, постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол Кайа Таэл заявила, что украинская власть "не очень хорошо обращается со своими друзьями в Европейском Союзе".