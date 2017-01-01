Названы претенденты на скорое вступление в ЕС. В Брюсселе обнародовали список стран

Речь идет о государствах, членство которых в политических и экономических интересах Евросоюза.

Еврокомиссия намерена ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова Фото: WORLD/Lukas Axiopoulos

Страны западной части Балканского полуострова могут часть частью Европейского союза по ускоренной процедуре.

В Еврокомиссии намерены ускорить процесс присоединения к ЕС государств Западных Балкан, сообщает Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии, который будет представлен 6 февраля в Страсбурге.

Речь идет о шести странах – Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, Албании и Косово.

"Членство в ЕС на Западных Балканах зависит от политических и экономических интересов Союза", - пишет Европейская комиссия в своем документе.

По информации СМИ, Сербия и Черногория могут стать частью Евросоюза уже в 2025 году.

"При сильной политической воле, реализации реформ и ожидании урегулирования споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству к 2025 году", - сказано в документе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что у них готов план для стран Балканского полуострова, который они могут использовать для скорейшей реализации реформ. В нем изложены конкретные инструкции, помогающие странам укреплять верховенство закона, улучшать социально-экономическое развитие и расширять их участие в решении проблем беженцев и безопасности к концу 2020 года.

В документе сказано, что Евросоюз в будущем будет приветствовать новые государства в своем составе лишь после того, как они выполнили все условия присоединения.

Напомним, постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол Кайа Таэл заявила, что украинская власть "не очень хорошо обращается со своими друзьями в Европейском Союзе".