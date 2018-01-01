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Названы первые результаты выборов президента Турции

Сегодня, 19:21

Лидером гонки стал действующий глава государства.

Эрдоган
Эрдоган побеждает на выборах президента Турции Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на досрочных выборах главы государства, которые прошли в Турции 24 июня.

Как сообщает Reuters, после подсчета почти 20 процентов бюллетеней Эрдоган набирает около 60 процентов голосов. Затем идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, у него чуть более 27 процентов.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития с 54 процентами голосов по итогам обработки 12 процентов бюллетеней. Оппозиционная Народно-республиканская партия пока набирает более 14 процентов.

Напомним, во время досрочных выборов в Турции полиция стреляла по автомобилю с бюллетенями, которые намеревались вбросить в урны для голосования в ходе досрочных выборов.

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Теги:  
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, выборы, президент, победа
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