"Не будет никогда": Путин высказался о возврате Крыма Украине

По всей вероятности, из-за грядущих президентских выборов в России, Путин не скупится на громкие заявления.

Владимир Путин во время пресс-конференции ИнтерСМИ

Президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не планирует отказываться от аннексии Крыма.

С таким заявлением он выступил в интервью для фильма "Путин", снятом российским журналистом Андреем Кондрашовым.

Один из вопросов, который был задан президенту РФ, касался обстоятельств, при которых Россия может возвратить Крым Украине.

"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - ответил ему Путин.

Напомним, ранее в интеврью для фильма известного российского телепропагандиста Владимира Соловьева Путин рассказал о том, почему решился аннексировать Крым.