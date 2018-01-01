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"Не будет никогда": Путин высказался о возврате Крыма Украине

Сегодня, 15:40

По всей вероятности, из-за грядущих президентских выборов в России, Путин не скупится на громкие заявления.

Путин
Владимир Путин во время пресс-конференции ИнтерСМИ
Президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не планирует отказываться от аннексии Крыма.

С таким заявлением он выступил в интервью для фильма "Путин", снятом российским журналистом Андреем Кондрашовым.

Один из вопросов, который был задан президенту РФ, касался обстоятельств, при которых Россия может возвратить Крым Украине.

"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - ответил ему Путин.

Напомним, ранее в интеврью для фильма известного российского телепропагандиста Владимира Соловьева Путин рассказал о том, почему решился аннексировать Крым.

 
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Владимир Путин, Россия, Украина, Крым, аннексия
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