"Не давали повода". В Москве "огрызнулись" на слова польского премьера о "российской угрозе"

Позицию РФ озвучил первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) Франц Клинцевич дал комментарий по поводу недавнего заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который назвал Россию серьезной угрозой для Польши.

"Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии", — написал сенатор на собственной странице в социальной сети Facebook.

Как считает Клинцевич, полякам необходимо в первую очередь беспокоиться о "зашкаливающих националистических настроениях внутри страны".

Сенатор также написал, что официальная Москва не давала ни одного повода для подобных заявлений официальной Варшавы. "Подчеркиваю — ни одного. Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения", — резюмировал Клинчевич.

Напомним, ранее экс-президент Польши объяснил, почему Россия проиграет битву за Украину.