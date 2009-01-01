Не "дипломатический удар". Почему США закрывают российские консульства

Это продолжение того, что началось, когда начали забирать дипломатические особняки в Штатах и в Москве, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

Решение президента США Дональда Трампаи торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке ударит, прежде всего, по самим россиянам.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии "Главреду".

"Закрытие российских консульств в Соединенных Штатах — это абсолютно адекватный ответ США на действия России, которая ранее потребовала сократить число американских дипломатов в РФ до 455. На мой взгляд, это было абсолютно техническое действие со стороны Вашингтона, которое не будет иметь дополнительного содержательного наполнения. Это продолжение того, что началось с момента, когда начали забирать дипломатические особняки то в Штатах, то в Москве. Так что этот процесс просто движется к своему логическому завершению", — считает политический эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет не о разрыве консульских отношений, а о сокращении дипломатических представительств. "Однако это существенно усложнит работу представительства России в США. Поскольку, в любом случае, в Америке все же остаются консульские отделения РФ, которые будут выполнять свои функции. Однако, безусловно, это создаст неудобства тем россиянам, которые проживают в городах, где консульства РФ будут закрываться. И в целом, конечно же, эти меры не улучшат работу соответствующих служб", — заметил политолог.

"Я бы даже не называл это "обменом дипломатическими ударами". Проблема — в отношениях между странами. А американо-российские отношения все больше ухудшаются. А все проблемы, связанные с дипломатическими представительствами, как раз и являются последствием этого. Поэтому только когда начнет прослеживаться тенденция к улучшению отношений России и США, вариант возобновления работы дипломатов станет более вероятным. А пока общая ситуация не улучшится, говорить об этом не приходится", — резюмировал Виталий Бала.

Напомним, ранее Россия потребовала от США по состоянию на 1 сентября сократить число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Позже Штаты решили приостановть выдачу американских виз по всей России на неопределенный срок.