Не договорились демократы и республиканцы. В США приостановилась работа госучреждений

В Конгрессе представителям двух партий нужно найти компромисс.
Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом, пишет Русская служба ВВС.
По его данным, работа госучреждений остановилась в полночь и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.
Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.