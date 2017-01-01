Не договорились демократы и республиканцы. В США приостановилась работа госучреждений

В Конгрессе представителям двух партий нужно найти компромисс.

Работа федеральных ведомств не возобновится, пока демократы и республиканцы не найдут компромисс Reuters

В субботу, 20 января, в США приостановлена работа федеральных ведомств, поскольку в Конгрессе представители Демократической и Республиканской партии не смогли согласовать их бюджет до середины февраля.

Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом, пишет Русская служба ВВС.

По его данным, работа госучреждений остановилась в полночь и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.