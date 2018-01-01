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Не дождалась любимого царя. Навальный жестко "потроллил" Поклонскую на инаугурации Путина: фото

Сегодня, 13:54

Политик-оппозиционер юмористически обыграл известную страсть бывшей "няши-прокурора" к российскому императору Николаю ІІ Романову.

Поклонская
Наталья Поклонская REUTERS
Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный знатно поиздевался над бывшим "прокурором Крыма", а ныне депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

На своей странице в сервисе микроблогов Twitter Навальный прокомментировал фото, на котором она стоит с отсутствующе-скучающим видом на инаугурации Владимира Путина в Андреевском зале Кремля, фразой − "Она ждала Николая II, но он не вышел".

Поклонская твиттер
Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генпрокуратуре Украины закончили следствие о госизмене Поклонской.

 

 

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Теги:  
Алексей Навальный, инаугурация Путина 2018, Наталья Поклонская, Twitter
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