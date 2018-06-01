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"Не понравилась". Трамп отреагировал на встречу Лаврова с лидером КНДР

Сегодня, 08:07

Президент США считает, что мероприятие могло быть позитивным.

Трамп
Дональд Трамп прокомментировал встречу Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном Фото: Reuters
Президенту США Дональду Трампу не понравилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном.

Мероприятие могло быть позитивным, рассказал глава Штатов, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter CBS News.

"Мне не понравилась российская встреча… Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча", — отметил американский лидер.

Напомним, Сергей Лавров и Ким Чен Ын встретились 31 мая в столице КНДР Пхеньяне. Позже Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи 12 июня, они проведут переговоры в Сингапуре.

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Теги:  
Дональд Трамп, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, встреча, Россия, США, КНДР
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