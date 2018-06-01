"Не понравилась". Трамп отреагировал на встречу Лаврова с лидером КНДР

Президент США считает, что мероприятие могло быть позитивным.
Мероприятие могло быть позитивным, рассказал глава Штатов, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter CBS News.
"Мне не понравилась российская встреча… Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча", — отметил американский лидер.
Trump on Kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'What's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl— CBS News (@CBSNews) June 1, 2018
Напомним, Сергей Лавров и Ким Чен Ын встретились 31 мая в столице КНДР Пхеньяне. Позже Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи 12 июня, они проведут переговоры в Сингапуре.
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