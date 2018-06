"Не понравилась". Трамп отреагировал на встречу Лаврова с лидером КНДР

Президенту США Дональду Трампу не понравилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном.

Мероприятие могло быть позитивным, рассказал глава Штатов, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter CBS News.

"Мне не понравилась российская встреча… Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча", — отметил американский лидер.

Trump on Kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'What's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl