"Не признаем". В Евросоюзе дали оценку выборам президента в аннексированном Крыму

В ЕС призвали сообщить о нарушениях, зафиксированных международными наблюдателями.

Майя Косьянчич заявила о поддержке территориальной целостности Украины со стороны ЕС Фото: euroradio

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (EEAS) Майи Косьянчич, обнародованном на сайте EEAS. В документе подчеркивается необходимость анализа всех нарушений, поступивших от наблюдателей из других стран.

Согласно информации обнародованного заявления, ЕС основывается на предварительном отчете миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи организации.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялись", - говорится в документе.

В организации EEAS отметили, что политическая среда в Крыму является чрезмерно контролируемой, поэтому не исключено давление на избирателей.

Напомним, на территории Российской Федерации 18 марта, в четвертую годовщину незаконной аннексии украинского Крыма, состоялись выборы президента страны.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по наиболее острым вопросам международной политики, однако с переизбранием российского лидера не поздравил.

Как известно, в Белом доме подчеркнули, что на ближайшее время не запланировано поздравление Владимира Путина с переизбранием на очередной президентский срок.