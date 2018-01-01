Конец света, "адский мир": не радужные прогнозы Стивена Хокинга

Физик-теоретик призывал людей бежать с Земли.

Стивен Хокинг считал, что искусственный интеллект может уничтожить людей Reuters

Известный британский физик-теоретикпри жизни сделал ряд неутешительных прогнозов для Земли и человечества.

В частности, он говорил, что конец света может наступить в ближайшую тысячу лет.

Хокинг был уверен, что жизнь на нашей планете исчезнет из-за ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.

Ученый призвал людей бежать с Земли и констатировал необходимость создания продвинутых технологий для дальних космических перелетов.

В декабре 2016 физик писал, что настало самое опасное время для Земли, нарастает разрыв между элитами, в частности, политиками, средним и рабочим классом, автоматизация заводов, рост влияния искусственного интеллекта приводят к непониманию между различными группам общества.

Прогнозировал, что человеческая раса погибнет после того, как люди превратят планету в шипящий огненный шар, а это возможно менее чем за 600 лет, к 2600 году. Хокинг предупреждал, что искусственный интеллект может стать "новой формой жизни", которая уничтожит человечество.

Ученый также предупреждал, что Земля станет адским миром, если продолжится глобальное потепление. Физик утверждал, что планета будет похожа на Венеру, на которой температура составляет 460 градусов, если мы не сократим выбросы парниковых газов.

Напомним, Стивен Хокинг умер 13 марта в британском городе Кембридж у себя дома в возрасте 76 лет. Главные его достижения — применение термодинамики к описанию черных дыр; разработка в 1975 году теории о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, получившего название излучение Хокинга.