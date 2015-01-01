Не разозлить американцев. Почему Россия склоняется перед силой США и НАТО

Если Трамп захочет задействовать в полную силу все возможности, это создаст для России массу проблем, говорит Александр Палий.
Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".
"Выдворение дипломатов из страны — это всегда демонстрация чего-то чрезвычайного в отношениях между странами. Потому что, как правило, даже шпионов стараются не высылать. Все и так понимают, что под прикрытием дипломатических миссий часто действуют шпионы. И, если они действуют в рамках приличия, их никто не трогает", — говорит эксперт.
"Когда высылают дипломатов в таких объемах — десятками, это супер-чрезвычайное событие. Этот шаг демонстрирует степень недовольства американцев тем, что сделали россияне. Речь идет и о вмешательстве во внутреннюю американскую политику, и о хакерских атаках и т.д.", — продолжает он.
По его мнению, Путин не отреагировал на эти действия США симметрично по нескольким причинам: "Первая из них состоит в том, что Россия всячески пытается обхаживать Трампа, использовать его психологические особенности в своих целях".
"Вторая — россияне не реагируют потому, что они, как правило, склоняются перед силой. Недавно представитель российского МИДа Келин заявил, что НАТО — вовсе не анахронизм, что это очень полезная организация для его членов, что благодаря НАТО снижаются затраты на оборону для стран-участниц, никто из НАТО выходить не намерен и т.д. Такое изменение российской риторики произошло потому, что россияне реагируют на силу: как только НАТО усилил свой восточный фланг (да и продолжает его усиливать), с России сразу "сдуло" всю риторику про агрессивный блок и противостояние. Вместо этого появилась другая риторика. Это как раз и есть реакция на силовую политику", — подчеркнул аналитик.
"Если на Западе хотят нормальных отношений с Россией, они должны помнить, что говорил Черчилль в свое время: "Ни перед чем Россия так не склоняется, как перед грубой военной силой". США, если захотят действовать, могут элементарно создать для России колоссальные проблемы. Россияне это понимают: если Трамп, новая администрация или республиканцы в окружении Трампа захотят задействовать на полную все возможности, которые в свое время не задействовала администрация Обамы в силу разных причин, это создаст для России массу проблем. Поэтому россияне пытаются действовать более осторожно, чтобы не разозлить американцев", — считает эксперт.
"Не думаю, что реакция на выдворение российских дипломатов из США последует в будущем. Это уже закрытая тема", — считает политолог.
"А на будущих отношениях России и США отразится не высылка дипломатов, а влияние на выборы. Ведь эта история имеет внутреннеполитический американский контекст. Это очень важно для американцев, потому что на их демократию, которую они считают образцовой, кто-то пытался посягнуть, вмешаться в нее и повлиять на выбор американского народа. Для США это недопустимые вещи, и они имеют внутреннеполитическое измерение, поскольку, таким образом, подрывается легитимность Трампа. Собственно, Трамп сейчас и не хочет признавать всю эту историю, поскольку это подрывает его легитимность", — резюмировал Александр Палий.
Напомним, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", почему Путин готов жертвовать своими интересами в США.
Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Выдворение дипломатов из США: почему Россия воздержалась от симметричного ответа?"