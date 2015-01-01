Не разозлить американцев. Почему Россия склоняется перед силой США и НАТО

Если Трамп захочет задействовать в полную силу все возможности, это создаст для России массу проблем, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Отказ Москвы от симметричного ответа Соединенным Штатам, которые накануне Нового годаи закрыли две дипмиссии, является признаком того, что Россия вынуждена склониться перед силой, иначе получила бы массу проблем.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Выдворение дипломатов из страны — это всегда демонстрация чего-то чрезвычайного в отношениях между странами. Потому что, как правило, даже шпионов стараются не высылать. Все и так понимают, что под прикрытием дипломатических миссий часто действуют шпионы. И, если они действуют в рамках приличия, их никто не трогает", — говорит эксперт.

"Когда высылают дипломатов в таких объемах — десятками, это супер-чрезвычайное событие. Этот шаг демонстрирует степень недовольства американцев тем, что сделали россияне. Речь идет и о вмешательстве во внутреннюю американскую политику, и о хакерских атаках и т.д.", — продолжает он.

По его мнению, Путин не отреагировал на эти действия США симметрично по нескольким причинам: "Первая из них состоит в том, что Россия всячески пытается обхаживать Трампа, использовать его психологические особенности в своих целях".

"Вторая — россияне не реагируют потому, что они, как правило, склоняются перед силой. Недавно представитель российского МИДа Келин заявил, что НАТО — вовсе не анахронизм, что это очень полезная организация для его членов, что благодаря НАТО снижаются затраты на оборону для стран-участниц, никто из НАТО выходить не намерен и т.д. Такое изменение российской риторики произошло потому, что россияне реагируют на силу: как только НАТО усилил свой восточный фланг (да и продолжает его усиливать), с России сразу "сдуло" всю риторику про агрессивный блок и противостояние. Вместо этого появилась другая риторика. Это как раз и есть реакция на силовую политику", — подчеркнул аналитик.

"Если на Западе хотят нормальных отношений с Россией, они должны помнить, что говорил Черчилль в свое время: "Ни перед чем Россия так не склоняется, как перед грубой военной силой". США, если захотят действовать, могут элементарно создать для России колоссальные проблемы. Россияне это понимают: если Трамп, новая администрация или республиканцы в окружении Трампа захотят задействовать на полную все возможности, которые в свое время не задействовала администрация Обамы в силу разных причин, это создаст для России массу проблем. Поэтому россияне пытаются действовать более осторожно, чтобы не разозлить американцев", — считает эксперт.

"Не думаю, что реакция на выдворение российских дипломатов из США последует в будущем. Это уже закрытая тема", — считает политолог.

"А на будущих отношениях России и США отразится не высылка дипломатов, а влияние на выборы. Ведь эта история имеет внутреннеполитический американский контекст. Это очень важно для американцев, потому что на их демократию, которую они считают образцовой, кто-то пытался посягнуть, вмешаться в нее и повлиять на выбор американского народа. Для США это недопустимые вещи, и они имеют внутреннеполитическое измерение, поскольку, таким образом, подрывается легитимность Трампа. Собственно, Трамп сейчас и не хочет признавать всю эту историю, поскольку это подрывает его легитимность", — резюмировал Александр Палий.

Напомним, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", почему Путин готов жертвовать своими интересами в США.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Выдворение дипломатов из США: почему Россия воздержалась от симметричного ответа?"