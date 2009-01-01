Не революция, а колбасный бунт. Российский журналист предрек РФ длительное загнивание

Режимы вроде путинского не могут существовать бесконечно долго, говорит Аркадий Бабченко.

В России зреют колбасные бунты vl.ru

Несмотря на то, что у путинской России большой запас прочности, уже в обозримой перспективе в стране неизбежно

Об этом российский военный журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал в интервью журналу "Фокус".

"[Революция] не только возможна, но и неизбежна. Только это будет не революция, а колбасный бунт. Произойдёт то, что в Венесуэле. Буржуазно-демократической революции за права и свободы человека уже ожидать не приходится", — говорит блогер.

По его мнению, это может произойти лет через 15: "Загнивать это всё будет долго. Но такие режимы по определению не могут существовать бесконечно долго. Как минимум потому, что они завязаны на одного человека, а человек смертен. И развитие в современном мире держится на мозгах, мозги держатся на свободе, а в России всего этого нет, значит, развития не будет, а только загнивание".

Он считает, что заменить нынешнего президент РФ Владимира Путина на условного Шойгу с сохранением всей системы уже не получится, поскольку всё слишком персонализировано.

Комментируя вопрос о том, являются ли мечтами прогнозы о развале РФ в ближайшие несколько лет, Аркадий Бабченко заметил: "К сожалению, да. Запас прочности у России по-прежнему велик. Страна начинает окукливаться. Раньше у России, при всей её тяге к величию, всё равно оставалась обида на Европу: мы же тоже Европа, чего вы нас к себе не принимаете, держите за пейзан в лаптях?! А сейчас уже махнули рукой: хер с ним, да, мы в лаптях, да, мы все завоёвываем, а ещё у нас есть ядерная бомба и Рамзан Кадыров, который поставит раком весь мир, да, мы **вно, и нас это устраивает! Вот дошли до такого состояния, когда уже не надо, чтобы их признавали своими".

Напомним, ранее российский журналист рассказал, когда РФ пойдет на открытое вторжение в Украину.