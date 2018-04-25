"Не смог остаться в стороне". Армянский министр ушел в отставку ради участия в протестах

Протесты в Ереване, такое ощущение, вот-вот выйдут на новый уровень.

Грачья Ростомян Голос Армении

В Ереване и.о. главы армянского Министерства спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян подал в отставку.

Такую информацию обнародовал в среду, 25 апреля портал "РБК" со ссылкой на приемную чиновника.

"Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством, я подаю в отставку с поста министра спорта и по делам молодежи", — заявил Ростомян.

Чиновник также отметил, что является сторонником партии "Процветающая Армения" (ППА) и лично присоединится к уличным протестам.

"Всех спортсменов и представителей мира спорта заверяю, что сегодня настало время для того, чтобы флаг Армении развевался на площади Республики над нашим народом. Моих коллег из (правящей - Главред) Республиканской партии и "Дашнакцутюн" призываю без колебаний присоединиться к народу и подчиниться его требованиям. На данный момент нет ничего важнее, чем найти мирный выход для нашей родины", — подытожил Ростомян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ереване вспыхнула новая акция протеста.

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