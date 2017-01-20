Не теракт. Стали известны подробности наезда авто на толпу в Мельбурне

Инцидент связан с предыдущим преступлением, отметила и.о. главы полиции штата Виктория.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP) и газету Australian.
По данным местного издания, которое опирается на сведения очевидцев, злоумышленник был одет в красные трусы.
"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — рассказала AFP и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.
Ранее сообщалось, что в Мельбурне в результате наезда авто на пешеходов погибли по меньшей мере три человека, а более 20 — получили ранения. Узнать больше об инциденте можно здесь.