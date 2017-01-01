Не всегда "попадал" в слова. Трампа заподозрили в плохом знании гимна США

Сторонники президента заявили, что гордятся тем, что он вышел на поле, чтобы проявить уважение.

Дональда Трампа заподозрили в незнании текста гимна Штатов Скриншот видео с youtube.com

В Атланте (США, штат Джорджия) перед матчем по американскому футболу между командами двух колледжей президент Штатов Дональд Трамп вышел на поле и стал между военными на время исполнения гимна страны.

В соцсетях пользователи заметили, что на видео глава государства выглядел так, будто забыл текст и не всегда "попадал" в слова, пишет ВВС.

По его данным, сторонники американского лидера, в свою очередь, гордятся тем, что президент вышел на поле, чтобы проявить уважение.

Напомним, в ноябре 2017 года в Сети высмеяли Дональда Трампа за неуклюжий глоток воды из бутылки во время выступления в Белом доме по итогам первого официального турне по азиатским странам.