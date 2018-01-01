"Не заслужили": Трамп рассказал, когда Россию ждут новые санкции

О намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции президент США узнал из телевизора.

Трамп пообещал не добивать РФ санкциями. Пока что

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна пока что не станет вводить новые санкции в отношении России . Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.

Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома, пишет УНИАН.

"Мы введем санкции, как только они (Россия) действительно этого заслужат", – заверил американский президент.

Стоит отметить, что о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции Трамп узнал из телевизора. 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что после консультации с советниками Трамп принял решение приостановить введение новых санкций против России.

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