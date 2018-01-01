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"Не зря летнюю резину "обули": в соцсетях показали фото и видео, как Россию засыпало снегом

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1 / 5 (Соцсети)

Российские синоптики прогнозируют сохранение холодной погоды.

22 апреля ряд регионов России накрыло сильными снегопадами.

Соцсети заполонили фото и видео последствий непогоды. Больше всех есть чем "похвастаться" пользователям из Пермского края, а также Кировской и Нижегородской областей. Кое-где высота снежного покрова достигает 40 см.

Небольшой снег прошел в воскресенье и в Москве – в дополнение к недавнему урагану, из-за которого пострадали 29 человек, еще двое – погибли: трехлетний ребенок и подросток.

При этом российские синоптики прогнозируют сохранение холодной погоды, заодно предупреждая о сильном ветре.

А вот еще несколько твитов:
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погода, снег, Россия, Киров
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