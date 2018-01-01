Небесное цунами. Канаду накрыло пугающее природное явление: видео

Необычное явление в итоге спровоцировало снегопад.
Местной жительнице удалось снять, как облака "прокатываются" по региону. Необычное явление в итоге спровоцировало снегопад, который длился несколько часов, сообщает Youtube-канал Caters Clips.
По словам очевидцев, увиденное напомнило апокалипсис.
"Это было похоже на день, который наступит послезавтра. Облака как будто обрушились на землю, потом они быстро исчезли, и пошел снег", — рассказала студентка местного колледжа.
Напомним, ранее сообщалось, что в небе над Харьковом заметили редкое природное явление.