"Неблагоразумный поступок". Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным

По его словам, причиной стала фраза, которую президент России якобы сказал на этой встрече.

Халбе Зейлстра не встречался с Владимиром Путиным в 2006 году. Фото: dpa

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра в преддверии своей первой официальной поездки в Россию сознался, что ранее солгал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Слова российского лидера на данном мероприятии, которые он якобы слышал, на самом передал главе нидерландского МИДа хороший знакомый, которому нет оснований не доверять. Признание прозвучало в опубликованном 12 февраля интервью нидерландской газете de Volkskrant, сообщает DW.

Ранее Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником энергетической компании Shell, он вместе с ее главой Йеруном ван дер Виром присутствовал на встрече с Путиным, проходившей на даче президента. Тогда, по словам Зейлстры, Путин заявил, что считает Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".

В нынешнем интервью глава МИД заявил, что на встрече с российским лидером не присутствовал, однако слова Путина ему передал хороший знакомый, которому он доверяет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя признание Зейлстры, заявил, что не считает его ложь благоразумным поступком. Однако в качестве оправдания он добавил, что его подчиненный узнал важную информацию и намеревался защитить надежный источник.

Напомним, ранее Зейлстра заявлял, что, если экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили примет решение покинуть Украину, его готовы принять в Нидерландах. Основанием для этого является гражданство супруги оппозиционного политика.