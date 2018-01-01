"Неблагоразумный поступок". Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным

По его словам, причиной стала фраза, которую президент России якобы сказал на этой встрече.
Слова российского лидера на данном мероприятии, которые он якобы слышал, на самом передал главе нидерландского МИДа хороший знакомый, которому нет оснований не доверять. Признание прозвучало в опубликованном 12 февраля интервью нидерландской газете de Volkskrant, сообщает DW.
Ранее Зейлстра утверждал, что в 2006 году, будучи сотрудником энергетической компании Shell, он вместе с ее главой Йеруном ван дер Виром присутствовал на встрече с Путиным, проходившей на даче президента. Тогда, по словам Зейлстры, Путин заявил, что считает Беларусь, Украину и страны Балтии частью "великой России".
В нынешнем интервью глава МИД заявил, что на встрече с российским лидером не присутствовал, однако слова Путина ему передал хороший знакомый, которому он доверяет.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя признание Зейлстры, заявил, что не считает его ложь благоразумным поступком. Однако в качестве оправдания он добавил, что его подчиненный узнал важную информацию и намеревался защитить надежный источник.
Напомним, ранее Зейлстра заявлял, что, если экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили примет решение покинуть Украину, его готовы принять в Нидерландах. Основанием для этого является гражданство супруги оппозиционного политика.