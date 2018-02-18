Нецензурная брань и свастика. В Израиле неизвестные атаковали посольство Польши, фото

Непристойные надписи были сделаны на английском языке.

Неизвестные разрисовали свастикой посольство Польши в Израиле Фото: Полиция Израиля

В Тель-Авиве 18 февраля вандалы совершили нападение на посольство Польши в Израиле. Злоумышленники расписали доску объявлений и вход на территорию диппредставительства непристойными надписями и свастикой.

"Польское дер*мо", "убийцы", - эти и другие надписи были сделаны на английском языке, сообщает израильский 9 Канал.

По сведениям очевидцев, на объектах инфраструктуры посольства были нарисованы немецкие кресты.

Фото: Полиция Израиля

На место инцидента прибыли представители правоохранительных органов, которые квалифицировали произошедшее, как вандализм, и возбудили уголовное дело.

Фото: Полиция Израиля

По информации Польского радио, пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпарт обнародовал ноту протеста, в которой указана просьба к властям Израиля. Высшее руководство страны польская сторона просит выяснить обстоятельства инцидента и принять соответствующие меры с целью защиты польского дипломатического учреждения.

Напомним, негативную и критическую оценку в израильском обществе вызвал ратифицированный в Польше закон Об Институте национальной памяти, согласно которому предусмотрено уголовное наказание за отрицание "преступлений националистов".

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время Холокоста "были как польские исполнители, так были и еврейские", что вызвало в Израиле общественный резонанс.

Ранее главный раввин Украины Моше Асман заявил о необходимости приостановления визитов школьников и студентов из Израиля на международный "Марш живых" в Польшу.