Недальновидное поведение. Почему Турции не стоит брыкать и показать характер Нидерландам

Конфликт Анкары и Амстердама вредит единству НАТО, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Разразившийся на дняхподрывает единство внутри НАТО, ведь и Турция, и Нидерланды являются членами Альянса.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал на чате в "Главреде".

"В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что руководство Турции сейчас отходит от политики, которая сохранялась длительное время и привела Анкару в цивилизованный мир. Сегодня Турция пытается пересмотреть политику в сторону наращивания своих амбиций. Насколько это оправдано? Я считаю, что спорить с Европой и ЕС — это просто неразумно и вряд ли полезно. Туркам было бы важнее и полезнее использовать те возможности, которые дает Европа. А резко отказаться от этого курса — не в интересах Анкары", — считает политический эксперт.

"Не думаю, что данная ситуация перерастет во что-то особенное, потому что Турция и Нидерланды далеко друг от друга. Но это однозначно вредит единству внутри НАТО. С другой стороны, турки постоянно подчеркивают свою лояльность к США и важность связей с американцами. Поэтому особо эта ситуация Альянсу не грозит, но солидарность, безусловно, подрывает", — говорит аналитик.

"Это попытка Турции в новых геополитических условиях проводить более амбициозную политику, и иногда эта амбициозность может иметь обратную сторону и вредить", — добавил он.

"То, что Нидерланды выдворили турецкого министра — это ответ на риторику Турции, на звучавшие не очень дипломатические заявления. Голландцы довольно сдержанно реагируют на все эти вещи. Мы видим, что следом за Нидерландами свою особую позицию высказали и Дания, и Германия. Может, Турции показалось, что к ней сейчас и так туристы не ездят из-за ИГИЛ, поэтому можно взбрыкнуть и показать характер. Но такое поведение выглядит недальновидным", — уверен эксперт.

"Не думаю, что угрозы Эрдогана в адрес Нидерландов найдут какую-то реализацию на практике, потому что рычагов реального влияния у Турции на Нидерланды не так уж много на самом деле. Поэтому не думаю, что эта история получит продолжение. Это просто будет обмен острыми дипломатическими шагами и высказываниями, который не приведет к серьезным последствиям", — подытожил Александр Палий.

Напомним, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", почему между Нидерландами и Турцией разразился дипломатический скандал.