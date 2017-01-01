Негде показать свой "мачизм". Российский политолог рассказал о проблеме Путина

Глава РФ "воюет успешно только в том случае, если его не ждут", отметил Орешкин.

Владимиру Путину больше негде воевать, считает эксперт Reuters

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину негде продемонстрировать свой "мачизм", у него было три всплеска популярности, связанных чеченской, грузинской и украинской войнами.

У лидера страны перед президентскими выборами есть проблема — "он бы хотел в очередной раз совершить подвиг, но негде, потому что со всех сторон уже готовы его встретить", рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".

"К сожалению для Путина, ему просто негде продемонстрировать этот свой "мачизм". У него было три всплеска популярности, связанных с тремя войнами: чеченской, грузинской и украинской. Сейчас ему больше негде воевать, потому что его везде ждут", — отметил собеседник.

По словам эксперта, глава России "воюет успешно только в том случае, если его не ждут". "Что в Грузии к этому были не готовы, что в Крыму… Из Сирии он попытался вывести войска. Не знаю, удастся ли ему это. Полностью — наверное, нет", — добавил аналитик.

"Но начинать новую "мачистскую" кампанию просто нет ресурсов. Поэтому у Владимира Владимировича перед выборами 18 марта есть проблема: он бы хотел в очередной раз совершить подвиг, но негде, потому что со всех сторон уже готовы его встретить, причем встретить с оружием", — подчеркнул Орешкин.

"Соответственно, если ему удастся совершать подвиги, то только внутри России. А тут уже вроде все совершено — всех, кого можно, уже посадили, и радости это не вызывает", — добавил политолог.

Ранее Дмитрий Орешкин выразил мнение, что основная задача Владимира Путина — не дать Украине подняться любыми средствами, идеально с точки зрения Кремля — "расчленить" страну, как РФ говорит — федерализировать.