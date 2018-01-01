Неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома, есть раненый

Мужчина ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома.

Об этом сообщает Секретная служба США в Твиттере.

"Сотрудники Секретной службы расследуют инцидент с мужчиной, который ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине оказывают помощь медики.





Напомним, в американском округе Франклин штата Огайо заместитель прокурора в зале суда застрелил подростка Джозефа Хейнса, которого обвиняли в угрозе применения оружия.