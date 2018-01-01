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Неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома, есть раненый

Сегодня, 20:17

Мужчина ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома.

Белый дом
WhiteHouse.gov
В Соединенных Штатах Америки (США) около Белого дома неизвестный открыл стрельбу.

Об этом сообщает Секретная служба США в Твиттере.

"Сотрудники Секретной службы расследуют инцидент с мужчиной, который ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине оказывают помощь медики.


Напомним, в американском округе Франклин штата Огайо заместитель прокурора в зале суда застрелил подростка Джозефа Хейнса, которого обвиняли в угрозе применения оружия.
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США, стрельба, Белый дом,
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