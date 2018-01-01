Неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома, есть раненый

Мужчина ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома.
Об этом сообщает Секретная служба США в Твиттере.
"Сотрудники Секретной службы расследуют инцидент с мужчиной, который ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении.
В настоящее время мужчине оказывают помощь медики.
BREAKING NEWS: Reports of shots fired near @WhiteHouse North Lawn. pic.twitter.com/kpWCT0nZ8Z— Fox News (@FoxNews) 3 марта 2018 г.
Напомним, в американском округе Франклин штата Огайо заместитель прокурора в зале суда застрелил подростка Джозефа Хейнса, которого обвиняли в угрозе применения оружия.