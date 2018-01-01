"Некоторые тела просто в коробках": сообщается о гибели 41 ребенка при пожаре в Кемерово

По словам инициативной группы родственников, они осмотрели морг с телами погибших.

Родственники заявили, что детских жертв при пожаре в Кемерово в 5 раз больше, чем сообщалось. Reuters

Припогиб 41 ребенок, заявили родственники погибших. Ранее уже сообщалось, что в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Согласно данным, обнародованным в списках, которые вывешены в штабе, созданном родственниками, всего в списках 64 фамилии погибших, сообщает "Интерфакс".

По словам инициативной группы родственников, они осмотрели морг с телами погибших. "Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", — сообщил один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

Отметим, что во вторник утром, возле здания администрации Кемерово люди собрались на стихийный митинг. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности.

Напомним, ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. По его словам, это окончательные данные. Среди 17 опознанных – 8 детей.

Ранее сообщалось, что активисты не нашли в морге тела погибших детей. Трупы детей, погибших при пожаре в торговом центре, увезли на хладокомбинат, говорят очевидцы.

Кроме того, по данным СМИ, с родных погибших на пожаре в Кемерово людей требуют подписку о неразглашении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал трагедию в Кемерово: "Это не боевые действия". Он провел совещание в Кемерово.