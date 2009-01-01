Немецкая разведка: действия России несут угрозу Западу

Запад должен рассматривать увеличение российских военных на границе как потенциальную угрозу, считает Каль.

Российская Федерация вдвое увеличила военное присутствие на своей западной границе.

Об этом заявил глава немецкой разведки Бруно Каль в интервью Der Spiegel, пишет РБК-Украина.

"Россия удвоила боевую мощь на западной границе. Речь идет не только о комплексах "Искандер". В районе Крыма также есть множество летательных аппаратов и конвенциональных вооруженных сил. Это не говорит о том, что Россия ведет исключительно оборонительную защиту против Запада. Это нужно рассматривать и как потенциальную угрозу", — заявил Каль.

Он также не исключил вмешательство России в ход парламентских выборов в Германии.

"В прошлом мы стали свидетелями этого не только в Германии, но и в других регионах Европы, где скоро должны состояться выборы", — добавил немецкий разведчик.

Напомним, в НАТО заявили, что Россия остается одной из угроз безопасности Альянса.