Немецкая разведка: действия России несут угрозу Западу

Запад должен рассматривать увеличение российских военных на границе как потенциальную угрозу, считает Каль.
Об этом заявил глава немецкой разведки Бруно Каль в интервью Der Spiegel, пишет РБК-Украина.
"Россия удвоила боевую мощь на западной границе. Речь идет не только о комплексах "Искандер". В районе Крыма также есть множество летательных аппаратов и конвенциональных вооруженных сил. Это не говорит о том, что Россия ведет исключительно оборонительную защиту против Запада. Это нужно рассматривать и как потенциальную угрозу", — заявил Каль.
Он также не исключил вмешательство России в ход парламентских выборов в Германии.
"В прошлом мы стали свидетелями этого не только в Германии, но и в других регионах Европы, где скоро должны состояться выборы", — добавил немецкий разведчик.
Напомним, в НАТО заявили, что Россия остается одной из угроз безопасности Альянса.