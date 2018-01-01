Немецкому бизнесу порекомендовали готовиться к санкциям США из-за "Северного потока-2"

Информация поступила от Петера Беэра, уполномоченного канцлера Ангелы Меркель.

Трубы "Северного потока-2" Reuters

Петер Беэр, уполномоченный федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, предупредил немецких коммерсантов, чьи компании были напрямую связаны с возведением российского газопровода "Северный поток-2" - о том, что им необходимо готовиться к санкциям США.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 20 мая, опубликовало авторитетное западное агентство Bloomberg.

По словам Беэра, на встрече в Вашингтоне представитель Белого дома заявил о высокой вероятности введения санкций из-за строительства "Северного потока-2". "Это еще один груз для трансатлантических отношений", - заявил он.

Также Беэр уточнил, что запуск "Северного потока-2" встречает сопротивление одновременно и Демократической партии, и Республиканской партии, и в администрации Белого дома.

Напомним, ранее в Госдепе США сообщали о том, что Россия и Украина не смогут договориться о транзите газа после запуска "Северного потока-2".

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