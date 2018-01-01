"Необычная женщина". Трамп похвастался отношениями с Меркель

В Вашингтоне перед встречей в Белом доме президент США поприветствовал канцлера Германии, поцеловав в обе щеки.

Дональд Трамп сказал, что у него с Ангелой Меркель "удивительные отношения" Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него с канцлером Германии Ангелой Меркель "удивительные отношения".

Немецкий чиновник — "необычная женщина", сказал лидер Штатов в начале встречи с Меркель в Вашингтоне в Белом доме, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По данным издания, американский лидер поприветствовал канцлера, поцеловав в обе щеки.

"У нас удивительные отношения… отношения были такими с начала, однако некоторые люди этого не заметили", — утвердждает Трамп.

Ранее сообщалось, что в США Дональд Трамп и Ангела Меркель поговорили об Украине. Канцлер Германии подчеркнула, что для обеспечения территориальной целостности украинского государства поддерживает использование жестких санкций в отношении России.

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