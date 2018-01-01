Необычное ДТП: в Беларуси БМП проехалась по машине (фото, видео)

Одна из БМП проезжавшей по шоссе военной колонны вошла в занос, вылетела на встречную полосу и наехала на легковой автомобиль.

На трассе возле беларусского города Гродно в пятницу, 22 июня, произошло необычное ДТП - боевая машина пехоты Вооруженных сил Беларуси раздавила легковой автомобиль Volkswagen, сообщает беларусский портал АвтоГродно.

Авария с участием военной техники произошла на выезде из Гродно в сторону деревни Сопоцкин.

По словам очевидцев, колонна военной техники поворачивала в сторону областного центра. В какой-то момент одна из БМП вошла в занос, вылетела на встречную полосу и наехала на легковой автомобиль.

В ДТП травмы получил водитель Volkswagen – его зажало в салоне деформированными элементами кузова. Очевидцы отмечают, что ему невероятно повезло - сиденье водителя сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли довольно быстро освободить из металлического плена и отправили в больницу.

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