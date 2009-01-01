Непогода в США: бушевал ураган "Харви", есть жертвы

В районе Хьюстона с вечера пятницы обрушились по меньшей мере семь торнадо.

Последствия непогоды в Техасе Reuters

В американском Техасе"Харви", позже он ослабел до уровня тропического шторма, погибли два человека, 14 — пострадали.

Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на данные властей.

По сведениям Национальной метслужбы, в районе Хьюстона с вечера пятницы — 25 августа — обрушились по меньшей мере семь торнадо.

"Харви" начался как 4-балльный ураган со скоростью ветра до 209 км в час, в субботу (26 августа — Ред.) он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" является самым сильным ураганом в Техасе, начиная с 1961 года", — говорится в статье.

Напомним, СМИ писали, что в ночь на 12 августа в двух воеводствах Польши бушевали ураганы, погибли пять человек, еще 21 — пострадал. Узнать больше об инцидентах можно здесь.