Сегодня, 09:49 RSS

Непогода в США: бушевал ураган "Харви", есть жертвы

Сегодня, 08:16
США,Техас,ураган,Харви,шторм,торнадо,жертвы < >
< >
1 / 9 Последствия непогоды в Техасе (Reuters)

В районе Хьюстона с вечера пятницы обрушились по меньшей мере семь торнадо.

США,Техас,ураган,Харви,шторм,торнадо,жертвы
Последствия непогоды в Техасе Reuters
В американском Техасе бушевал ураган "Харви", позже он ослабел до уровня тропического шторма, погибли два человека, 14 — пострадали.

Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на данные властей.

По сведениям Национальной метслужбы, в районе Хьюстона с вечера пятницы — 25 августа — обрушились по меньшей мере семь торнадо.

"Харви" начался как 4-балльный ураган со скоростью ветра до 209 км в час, в субботу (26 августа — Ред.) он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" является самым сильным ураганом в Техасе, начиная с 1961 года", — говорится в статье.

Напомним, СМИ писали, что в ночь на 12 августа в двух воеводствах Польши бушевали ураганы, погибли пять человек, еще 21 — пострадал. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Теги:  
США, Техас, ураган, Харви, шторм, торнадо, жертвы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...