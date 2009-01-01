Непредсказуемый Трамп может стать угрозой для России — западные СМИ

У непредсказуемого Путина, появился "конкурент — Трамп, который удивляет руководство РФ новыми выходками".

Reuters

Президент США Дональд Трамп может стать угрозой для Российской Федерации. Американский лидер обладает способностью моментально отказываться от вещей, которые приносят убыток.

Об этом пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн, комментируя недавнем требовании пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера вернуть Крым Украине, пишет Inopressa.

"Россия и США на самом деле очень похожи друг на друга. Один из примеров — одинаковый имперский взгляд на мир и патологический эгоизм. Новое сходство заключается в похожих стилях правления. У Путина, сделавшего непредсказуемость своей отличительной чертой, появился конкурент — Дональд Трамп, который удивляет российское руководство новыми выходками".

Автор статьи также напомнил, что сразу после этого представитель московского МИДа Мария Захарова ответила, что оккупированный полуостров не вернут.

"Обмен репликами между странами произошел в довольно раздраженном тоне, частота трений также увеличилась, а разочарование Москвы в Дональде Трампе стало настолько очевидно, что вряд ли предсказанная многими большая дружба сможет стать реальностью", — подчеркивает автор.

Журналист также отметил, что еще недавно многие советники Кремля вроде Сергея Караганова предвещали решение многих проблем Москвы и Вашингтона, будь то по Сирии или Ираку, терроризму или Украине. Во время различных дискуссий аналитики рисовали заманчивую картинку хаоса в Европе, распада НАТО и того, что сверхдержавы договорятся.

"Но теперь пора вернуться в реальность российско-американских отношений! Российский культ вокруг "любимого Трампа" оказался иллюзией", — продолжает Туманн.

Глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин заявил, что Трамп ликвидировал вероятность военного обострения между Россией и США. Но в то же время Тренин не верит в долгосрочное сближение между странами: "Если все пойдет хорошо, соперничество между ними будет в умеренных рамках. Но никакой новой Ялты или нового Хельсинки не будет!"

В пользу версии Тренина говорит многое: "В современном мире США и Россию, честно говоря, объединяет не так уж много вещей. К примеру, угроза террора для России выглядит совершенно иначе, чем для США. Трамп, запрещая въезд мусульманам, выбирает одни пути, а Путин со своим асадовским альянсом — другие. (...) Также у Москвы и Вашингтона совершенно противоположные интересы в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Иране, Африке, Тихоокеанском регионе и, прежде всего, в Китае. Тем более что Россия и США могут дать друг другу не так уж и много: торговли практически нет, и при этом обе страны сидят на горе ядерного оружия, которым они могут превратить друг друга в пыль".

"Быстрое падение Майкла Флинна показало русским, насколько быстро может измениться ситуация. Или же, говоря словами Тренина, Трамп обладает способностью моментально отказываться от вещей, которые приносят убыток. И сегодня это Флинн, а завтра его место может занять Россия". Вот в этом и заключается разница между непредсказуемостью Трампа и Путина: если у первого — черта характера, то у второго — это тактика . В итоге это и делает Трампа опасным не только для Европы, но и для России. Причем для последней даже в большей степени", — подытожил автор статьи.

Как известно, Трамп заявил, что не имеет никаких дел с Россией и ему неизвестно о каких-либо контактах его команды с Москвой, и не давал никаких указаний Майклу Флинну до инаугурации обсуждать с кем-либо санкции против РФ.

16 февраля в России Кремль приказал государственным СМИ перестать "заискивающе" освещать темы, связанные с Трампом.