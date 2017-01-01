"Непристойный роман". Стало известно о книге Макрона об отношениях с женой

Будущий лидер страны на 300 страницах описывал отношения со своей учительницей Брижит, которая через некоторое время станет его женой.

Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон в ранней молодости написал эротический роман о своих отношениях с будущей супругой Брижит.

О книге Макрона стало известно несколько месяцев назад, после выхода биографии первой леди за авторством журналиста Маэль Брун. Она рассказала, что в 1993 году 16-летний Макрон написал роман и несколько стихов. Соедержание книги долгое время было неизвестным, однако недавно бывшая соседка президента раскрыла ее подробности журналу Closer.

По словам женщины, будущий лидер страны на 300 страницах описывал их отношения со своей учительницей Брижит, которая через некоторое время станет его женой.

"Это был смелый роман, немного непристойный. Макрон должен был выразить то, что он чувствовал в то время", — рассказала собеседница таблоида.

Макрон познакомился с будущей женой Брижит Тронье, когда учился в школе — она вела у него французский. Пара официально оформила отношения в 2007 году. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года.

Напомним, ранее жена Эммануэля Макрона назвала его главные недостатки.