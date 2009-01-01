"Нет тела — нет дела". "Стрелок" рассказал, как тела наемников РФ в Сирии сжигают в крематориях

Перед отправкой в Сирию российске наемники подписывают контракт, сообщил Гиркин.

Мобильный крематорий, иллюстрация ua-reporter.com/

Тела уничтоженных в Сирии российских наемников из частных военных компаний сжигают в крематориях.

Об этом заявил сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" в соцсети.

Он сообщил, что перед отправкой в Сирию российским наемникам включают в контракт пункт, в котором боевик, в случае гибели, заранее соглашается на кремацию тела прямо на месте.

"Большую часть вспомогательных операций в Сирии осуществляют не кадровые военные, а наёмники из ЧВК. По имеющимся данным, теперь тем, кто вступает в ЧВК, перед отправкой в Сирию включают в контракт пункт, в котором наёмник, в случае гибели, заранее соглашается на кремацию тела прямо на месте. "Нет тела — нет дела" — сей древний принцип российского следствия креативно применяется на военном поприще", — рассказал террорист.

Также, добавляет он, с учетом всех других пунктов (о сохранении в тайне всего, что связано с участием в военных действиях и т.п.) — "можно вообще утилизировать сколько угодно людей и сделать это более-менее незаметно".

Напомним, ранее в Пентагоне обвинили Россию: ничего не сделала для борьбы с "Исламским государством" в Сирии.