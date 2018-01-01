"Нет у революции конца". В Ереване вспыхнула новая акция протеста

Протестующих по-прежнему возглавляет депутат Никол Пашинян.
Соответствующее сообщение опубликовал портал "News.am". "На площади Республики Еревана началась массовая акция протеста во главе с лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном", − говорится в сообщении.
Пашинян во время своего выступления заявил о том, что оппозиционеры возобновляют протестные действия, поскольку правящая в Армении Республиканская партия ценой отставки премьера Сержа Саргсяна желает во что бы то ни стало сохранить власть.
Напомним, 23 апреля Саргсян подал в отставку после продолжавшихся одиннадцать дней акций протеста в Ереване.
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