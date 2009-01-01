Неудачные стрельбы из танка. В России на полигоне погиб военный, пять — ранены

Инцидент случился сегодня в Ленинградской области.

Российские военные, иллюстрация фото: uainfo.org

В четверг днем, 7 сентября, в Ленинградской области России на полигоне Западного военного округаиз танка снаряд взорвался возле укрытия, в котором находились шесть военных, погиб один боец, пять — ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел около 12:30, пострадавших доставили в больницы.

"… на полигоне… при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", — отметили в ведомстве.

Напомним, 6 сентября в Забайкальском крае России — на железнодорожной станции "Чита-2" — сошли с рельсов десять вагонов и платформ, загруженных военной техникой. Узнать больше о происшествии можно здесь.