"Неукраинский" Крым. Bloomberg удалил скандальную карту

Агентство сообщило, что вчера вечером исправило материал с картой.

Bloomberg удалил карту, на которой Крым "неукраинский" omskpress.ru

Агентство Bloomberg удалило карту, на которой захваченный Российской Крым не был обозначен как территория Украины.

Карта была опубликована в материале, посвященном выборам в странах с развивающейся экономикой, и исчезла из него в пятницу, 22 июня, говорится на сайте агентства.

По его данным, публикацию исправили вечером.

Ранее посольство Украины в США отреагировало на опубликованную Bloomberg карту с "неукраинским" Крымом, призвав не играть на руку пропаганде России, и попросило исправить ошибку.

Напомним, 22 июня стало известно, что Bloomberg выложил карту Украины без полуострова. Первый заместитель украинского Министра информационной политики Эмине Джапарова написала, что ведомство готовит письмо-реакцию.

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