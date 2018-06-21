Сегодня, 10:30 RSS

"Неукраинский" Крым. Bloomberg удалил скандальную карту

Сегодня, 08:34

Агентство сообщило, что вчера вечером исправило материал с картой.

Омск, Крым, флаг 02, Украина
Bloomberg удалил карту, на которой Крым "неукраинский" omskpress.ru
Агентство Bloomberg удалило карту, на которой захваченный Российской Крым не был обозначен как территория Украины.

Карта была опубликована в материале, посвященном выборам в странах с развивающейся экономикой, и исчезла из него в пятницу, 22 июня, говорится на сайте агентства.

По его данным, публикацию исправили вечером.

Ранее посольство Украины в США отреагировало на опубликованную Bloomberg карту с "неукраинским" Крымом, призвав не играть на руку пропаганде России, и попросило исправить ошибку.

Напомним, 22 июня стало известно, что Bloomberg выложил карту Украины без полуострова. Первый заместитель украинского Министра информационной политики Эмине Джапарова написала, что ведомство готовит письмо-реакцию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Bloomberg, карта, Украина, Крым, Россия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности