"Невероятные отношения". В Белом доме утверждают, что Трамп и Меркель очень хорошо ладят

США и Германия продолжили укреплять связи во время переговоров "Большой семерки", сказал Спайсер.

Ангела Меркель и Дональд Трамп Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент СШАи канцлер Германии"очень хорошо ладят".

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на американское издание Politico.

В то же время спикер подчеркнул, что американский лидер описал бы отношения с немецким политиком как "невероятные".

"Cтраны продолжили укреплять связи во время переговоров "Большой семерки" (G7 — Штаты, Британия, Канада, Франция, Италия, ФРГ, Япония — Ред.). Трамп видит не только Германию, но и остальную Европу в качестве важного союзника", — сказал Спайсер.

Напомним, после саммита "Большой семерки" Ангела Меркель говорила, что между Евросоюзом и США при президенте Дональде Трампе есть серьезные разногласия. Ознакомиться с ее мнением можно здесь.