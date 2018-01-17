"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом

Во время интимной связи была одна позиция, сказала Клиффорд.

Дональд Трамп якобы ничем не удивил порнозвезду во время секса Reuters

Порнозвезда Стефани Клиффорд, также известна как Сторми Дэниэлс, говорила, что во время секса с миллиардером, уже президентом США Дональдом Трампом не было "ничего сумасшедшего".

Была одна позиция, рассказала она в интервью американскому журналу InTouch в 2011 году, пишет New York Post.

"Ничего сумасшедшего... Это было именно то, чего вы ожидаете от человека его возраста (сейчас американскому лидеру 71 год — Ред.)", — сказала собеседница.

Ранее западные СМИ писали, что адвокат Дональда Трампа выплатил Сторми Дэниэлс крупную сумму за молчание — актриса в 2006 году имела сексуальную связь с миллиардером, когда он еще не занимал пост президента США.