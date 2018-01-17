"Ничего сумасшедшего". Порнозвезда раскрыла подробности секса с Трампом

Во время интимной связи была одна позиция, сказала Клиффорд.
Была одна позиция, рассказала она в интервью американскому журналу InTouch в 2011 году, пишет New York Post.
"Ничего сумасшедшего... Это было именно то, чего вы ожидаете от человека его возраста (сейчас американскому лидеру 71 год — Ред.)", — сказала собеседница.
Ранее западные СМИ писали, что адвокат Дональда Трампа выплатил Сторми Дэниэлс крупную сумму за молчание — актриса в 2006 году имела сексуальную связь с миллиардером, когда он еще не занимал пост президента США.