Нидерланды, ты — чемпион. На выборах побеждает партия премьера Рютте, Европа вздохнула

Рютте имеет все шансы остаться премьер-министром, хотя процесс формирования коалиции уже выглядит очень сложным.

Марк Рютте. Reuters

Правая либеральная партия действующего премьера Марка Рютте "Форум за свободу и демократию" побеждает на парламентских выборах в Нидерландах.

Такие данные по состоянию на 7:00, 16 марта, были обнародованы в прямом эфире голландского телеканала NOS, после подсчета голосов, пишет УНИАН.

Официально результаты выборов будут объявлены Избирательной комиссией на следующей неделе, во вторник.

Согласно предварительным данным, наибольшее количество мест в парламенте получила партия действующего премьер-министра Рютте — правая либеральная партия —33 места. В сравнении с результатами предыдущих выборов, эта политическая сила потеряла 10 мест.

Националистическая праворадикальная партия Гирта Вилдерса, победы которой опасались проевропейские силы в Европе, так и не стала самой большой, хотя и увеличила свое присутствие в парламенте на четыре места, получив 20 кресел.

Приветствуя результаты выборов, шеф кабинета канцлера Германии Ангелы Меркель Питер Алтмайер написал на странице в Твиттере в стиле футбольных фанатов: "Нидерланды, о, Нидерланды, ты — чемпион!".

Лидер социалистов Германии, бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, приветствуя Нидерланды, написал, что почувствовал "облегчение", когда узнал, что "Вилдерс на выборах не победил".

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро также поздравил Нидерланды с тем, что "остановили праворадикалов".

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, которая уже высказалась за проведение референдума по вопросу независимости от Великобритании из-за Brexit, прокомментировала выборы только одним словом: "Хорошо".

С победой Рютте уже поздравил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

Нидерланды стали первой страной в ЕС, в которой выборы состоялись после Brexit, победы Трампа в США и стремительного роста популистских радикальных партий на фоне миграционного кризиса.

Поэтому результаты этих выборов считались очень важными, учитывая предстоящие президентские выборы во Франции и парламентские в Германии.

Также по 19 мест, согласно предварительным результатам, получают христианская демократическая партия Сибранта Бюми (Cristen democratisch Appel) и левые демократы Александра Пехтольда (Democraten66). 16 мест получают левые зеленые. Другие партии получают от 2 до 9 мест. Далее должна быть сформирована коалиция, которая изберет правительство.

Рютте имеет все шансы остаться премьер-министром, хотя процесс формирования коалиции уже выглядит очень сложным.

На этих выборах проголосовал 81% избирателей. Явка на прошлых выборах, которые прошли в 2012 году, составила 74,6%. Нижняя палата насчитывает 150 мест.

Напомним, 23 февраля парламент Нидерландов (Вторая палата) поддержал закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.